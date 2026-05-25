O motociclista Roberto Henrique Godoi Junior, de 40 anos, morador de São José dos Campos, morreu após ser atingido no pescoço por uma linha com cerol enquanto trafegava de moto em Garça, no interior de São Paulo.
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O caso aconteceu no fim da manhã de domingo (24), na região de acesso ao Jardim Adrianita, nas proximidades do Jardim São Benedito. A vítima seguia de motocicleta quando foi atingida pela linha cortante, sofrendo ferimentos graves.
Roberto chegou a ser socorrido e levado para a UPA de Garça, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.
A vítima teve o corpo foi trasladado para São José. O sepultamento aconteceu nesta segunda-feira (25), no Cemitério Colônia Paraíso, zona sul da cidade.
De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito de ter soltado a pipa com a linha de cerol já foi identificado. Imagens de câmeras de monitoramento da Prefeitura de Garça teriam registrado a dinâmica do acidente. Nas gravações, o homem aparece correndo em direção à vítima logo após o ocorrido, em uma aparente tentativa de prestar socorro. Depois, ele deixou o local antes da chegada das equipes policiais.
A Polícia Militar realizou buscas e chegou a ir até a residência do suspeito, mas ele não foi localizado. O caso é investigado pela Polícia Civil de Garça, por meio do Setor de Investigações Gerais.
Roberto era casado e deixa dois filhos.