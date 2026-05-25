A Prefeitura de São José dos Campos segue investindo no fortalecimento dos serviços de saúde oferecidos à população. Por meio de novas parcerias com hospitais e clínicas particulares do município, a cidade vem aumentando a capacidade de atendimento e reduzindo o tempo de espera.

Após ampliar o acesso a mamografias, a rede municipal passa a oferecer tomografias computadorizadas no Hospital Antoninho da Rocha Marmo para usuários do SUS.

Inicialmente, serão realizados 200 exames mensais no local, que se somam a mais de 2 mil já realizados pela cidade, contribuindo diretamente para diminuir as filas.

O reforço beneficia os pacientes que aguardam pelos diagnósticos para investigação, acompanhamento e definição de condutas médicas.

Aos 72 anos, Itamar Ferreira passou pelo procedimento para verificar como está o pulmão.

“O agendamento foi rápido e me receberam muito bem aqui. A gente sai feliz quando é assim, né?”, elogiou.

Sorridente, Itamar aprovou o atendimento | Foto: PMSJC



Já Nadir Batista, de 74 anos, destacou a importância da colaboração entre o município e a instituição.

“Quanto mais lugares para atender as pessoas, melhor. Todo mundo sai ganhando com essa iniciativa, espero que continuem”, afirmou.





Nadir está satisfeita com a saúde em São José | Foto: PMSJC



Com a expansão dos credenciamentos, a cidade avança na oferta de um tratamento mais rápido, eficiente e qualificado para os joseenses.

Sobre o Hospital

Idealizado como sanatório infantil pelo Menino e Servo de Deus Antoninho da Rocha Marmo, que faleceu aos 12 anos, vítima da tuberculose, o Hospital Antoninho da Rocha Marmo foi confiado à Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico e inaugurado em 13/12/1952, atendendo crianças com tuberculose até a década de 1980, quando o tratamento da doença passou a ser feito em nível ambulatorial.

Ao longo do tempo, expandiu suas especialidades e serviços, evoluindo para um hospital geral de médio porte, com maternidade integrada. A instituição integra a Rede Madre, organização com atuação na área da saúde e assistência social, presente em São José dos Campos e em outras regiões do país, mantendo unidades e serviços voltados ao cuidado, acolhimento e atendimento à população.

Localizado na Av. Heitor Villa Lobos, 1961, no Vila Ema, região central de São José dos Campos, o hospital vem fortalecendo parcerias com convênios médicos e prestando serviços complementares ao SUS, contribuindo para ampliar o acesso da população a atendimentos de saúde com qualidade, segurança e humanização.

Fachada do Hospital Antoninho da Rocha Marmo | Foto: Divulgação