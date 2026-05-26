A Polícia Militar está elaborando um plano para remover as famílias da comunidade Menino Jesus, no bairro Chácaras Reunidas, na região sul de São José dos Campos, que foi ocupada irregularmente. Há uma ordem judicial de reintegração de posse que terá que ser cumprida.

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O local reúne 207 famílias, distribuídas em 175 moradias. Ao todo, são 471 pessoas vivendo na ocupação, segundo levantamento realizado pela Prefeitura de São José dos Campos a pedido da Justiça.