Audiência

A Prefeitura de Taubaté irá promover no dia 2 de junho, a partir das 9h, uma audiência pública sobre a nova lei de parcelamento de solo. O evento será no Centro de Formação dos Professores (Rua Dr. Emílio Winther, 108 - Centro).

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Apresentação

Nessa primeira audiência, segundo a Prefeitura, será apresentado um diagnóstico do município e serão recebidas sugestões dos moradores. O diagnóstico pode ser conferido aqui.