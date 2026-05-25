Saúde

O Pamo (Posto de Atendimento Médico e Odontológico) Santa Fé foi fechado para obras de revitalização. O atendimento na unidade foi remanejado temporariamente para a UBS Mais Aeroporto a partir desta segunda-feira (25). Segundo a Prefeitura de Taubaté, "o objetivo da transferência é para que não haja descontinuidade nos serviços de assistência prestados aos usuários".

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Obra

A obra deve custar R$ 600 mil e tem prazo de conclusão de oito meses. "Estão previstas a construção de uma sala de vacinação, banheiros PCD e família, anexo para descarte de resíduos, almoxarifado, reestruturação de layout, substituição de vidros, revisão elétrica com climatização, revisão hidráulica, substituição de caixa d’água, troca de pisos e revestimentos e adequações de desníveis", informou a Prefeitura.