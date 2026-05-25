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Pamo Santa Fé fecha para obras; atendimentos serão feitos em UBS

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Obra no Pamo Santa Fé, em Taubaté, deve custar R$ 600 mil e se estender por oito meses; nesse intervalo, pacientes serão atendidos na UBS Mais Aeroporto
Obra no Pamo Santa Fé, em Taubaté, deve custar R$ 600 mil e se estender por oito meses; nesse intervalo, pacientes serão atendidos na UBS Mais Aeroporto

Saúde
O Pamo (Posto de Atendimento Médico e Odontológico) Santa Fé foi fechado para obras de revitalização. O atendimento na unidade foi remanejado temporariamente para a UBS Mais Aeroporto a partir desta segunda-feira (25). Segundo a Prefeitura de Taubaté, "o objetivo da transferência é para que não haja descontinuidade nos serviços de assistência prestados aos usuários".

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Obra
A obra deve custar R$ 600 mil e tem prazo de conclusão de oito meses. "Estão previstas a construção de uma sala de vacinação, banheiros PCD e família, anexo para descarte de resíduos, almoxarifado, reestruturação de layout, substituição de vidros, revisão elétrica com climatização, revisão hidráulica, substituição de caixa d’água, troca de pisos e revestimentos e adequações de desníveis", informou a Prefeitura.

Revitalização
"Além disso, outros espaços passarão por manutenção, como consultórios, sala de espera, banheiros, salas de curativo, triagem e enfermagem, consultório odontológico, recepção, farmácia, copa, banheiros de funcionários, entre outros", completou a Prefeitura.

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