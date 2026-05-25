A Prefeitura de São José dos Campos informou que vai interditar, em meia pista, as alças da Ponte Estaiada Juana Blanco, o Arco da Inovação, das 9h às 17h a partir de quarta-feira (27) até o dia 6 de junho.
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Segundo a administração, A medida é necessária para a realização de inspeção preventiva nos cabos de sustentação dos dois viadutos.
O bloqueio parcial ocorrerá em duas etapas: de 27 de maio a 2 de junho, no sentido sul; de 3 a 6 de junho, na ligação com o Jardim Aquarius (oeste).
A área já está sinalizada, informou a Prefeitura. Durante a ação, agentes da mobilidade estarão no local para orientar o trânsito.
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Interdições anteriores
É a terceira interdição na Ponte Estaiada em dois meses para manutenção e inspeções preventivas.
A primeira ocorreu em 23 de março, sendo liberada na noite de 26 de março, após a identificação de fissuras no concreto, o que motivou a realização de serviços de manutenção e inspeção estrutural.
Na ocasião, os serviços incluíram conservação do concreto, limpeza e verificação do sistema de drenagem, além de uma inspeção detalhada dos cabos de sustentação. Por conta da altura, os trabalhos foram feitos com apoio de alpinistas industriais e engenheiros especializados, utilizando técnicas de rapel.
No sábado, dia 11 de abril, a estrutura foi novamente interditada para manutenção. A interdição ocorreu pela manhã, por volta de 7h, para etapa de manutenção na estrutura. Desta vez, a interdição ocorreu na pista superior da ponte.
A interdição foi necessária, segundo a Prefeitura, para o preenchimento dos pontos de fixação das agulhas utilizadas no acesso por rapel, técnica empregada nos serviços de inspeção e manutenção realizados recentemente na ponte.
Na ocasião, a Prefeitura disse que a interdição foi pontual e teve caráter técnico, sem previsão de novos bloqueios prolongados no local. O equipamento foi liberado no mesmo dia.