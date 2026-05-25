A Prefeitura de São José dos Campos informou que vai interditar, em meia pista, as alças da Ponte Estaiada Juana Blanco, o Arco da Inovação, das 9h às 17h a partir de quarta-feira (27) até o dia 6 de junho.

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Segundo a administração, A medida é necessária para a realização de inspeção preventiva nos cabos de sustentação dos dois viadutos.