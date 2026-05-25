A gatinha Mia, de apenas oito meses, segue presa no telhado da quadra da Escola Municipal Waldemar Ramos, em São José dos Campos, após subir no local e não conseguir sair desde o dia 20 de maio. O telhado fica a cerca de 10 metros de altura e possui estrutura considerada frágil.
O resgate ao animal mobiliza moradores do bairro Vista Verde, na região leste da cidade, e provocou uma corrente de solidariedade que envolve Prefeitura, Corpo de Bombeiros e voluntários.
Uma gaiola apropriada para o resgate chegou de Caçapava na manhã de domingo (25), mas a gatinha ainda não entrou na estrutura.
“O equipamento de resgate é para ver se ela entra na casinha. Mas ela não apareceu ali, ela não estava perto, não deu para pegar”, disse Jefferson Rocha, conselheiro do Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente).
“Estamos esperando para ver se ela entra no equipamento que colocamos para comer e fica lá dentro. Infelizmente, ela não foi resgatada ainda”, completou.
‘Mia Ryan’
Nas redes sociais e entre os vizinhos, ela ganhou até um apelido carinhoso: “Mia Ryan”, em referência ao filme O Resgate do Soldado Ryan.
A gata fugiu de casa, subiu em uma árvore dentro da escola e acabou acessando o telhado da quadra esportiva. Desde então, permanece no local sem conseguir descer.
Na noite de sábado (24), equipes do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura e da Urbam estiveram na escola para tentar salvar o animal. A operação, porém, precisou ser interrompida por questões de segurança.
“Ficamos lá até quase 22h, mas como já era noite e a telha é muito fina, o bombeiro preferiu não subir por segurança”, explicou Rocha.
Enquanto o resgate não acontece, moradores seguem deixando água e comida para Mia no local. A mobilização emocionou moradores do bairro, que acompanham diariamente a situação da gata e torcem para que ela seja retirada em segurança.