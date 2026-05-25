25 de maio de 2026
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DE QUARTA A SEXTA

Câmara de Taubaté sedia audiências sobre ações do 1º quadrimestre

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CMT
Nas audiências, Prefeitura, IPMT, Unitau e fundações universitárias irão apresentar as ações desenvolvidas entre janeiro e abril desse ano
Nas audiências, Prefeitura, IPMT, Unitau e fundações universitárias irão apresentar as ações desenvolvidas entre janeiro e abril desse ano

Audiências
A Câmara de Taubaté irá sediar nessa semana três audiências públicas para a apresentação das ações desenvolvidas pela administração direta e indireta no primeiro quadrimestre desse ano.

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Saúde
A primeira audiência será na quarta-feira (27), às 14h, com apresentação das ações desenvolvidas entre janeiro e abril pela Secretaria de Saúde.

Prefeitura
Na sexta-feira (29), a partir das 9h, serão apresentadas as ações realizadas pela Prefeitura no primeiro quadrimestre.

Indireta
Também na sexta-feira, mas a partir das 14h, será a vez do IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté), da Unitau (Universidade de Taubaté) e das fundações universitárias.

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