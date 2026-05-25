Audiências

A Câmara de Taubaté irá sediar nessa semana três audiências públicas para a apresentação das ações desenvolvidas pela administração direta e indireta no primeiro quadrimestre desse ano.

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Saúde

A primeira audiência será na quarta-feira (27), às 14h, com apresentação das ações desenvolvidas entre janeiro e abril pela Secretaria de Saúde.