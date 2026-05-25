Audiência

A Câmara de São José dos Campos irá realizar no dia 8 de junho, a partir das 18h30, uma audiência pública para debater o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. É uma oportunidade para os munícipes fazerem sugestões ao orçamento da cidade para o próximo ano.

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Participação

Os moradores poderão se manifestar presencialmente - para isso, bastará se inscrever nos primeiros 30 minutos do encontro. Manifestações por escrito poderão ser protocoladas na Divisão de Expediente da Câmara. Também é possível enviar sugestão pela internet.