Audiência
A Câmara de São José dos Campos irá realizar no dia 8 de junho, a partir das 18h30, uma audiência pública para debater o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. É uma oportunidade para os munícipes fazerem sugestões ao orçamento da cidade para o próximo ano.
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Participação
Os moradores poderão se manifestar presencialmente - para isso, bastará se inscrever nos primeiros 30 minutos do encontro. Manifestações por escrito poderão ser protocoladas na Divisão de Expediente da Câmara. Também é possível enviar sugestão pela internet.
Orçamento
A LDO é uma ferramenta de suporte para a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual), na qual se prevê quais ações prioritárias serão realizadas no ano seguinte e a respectiva destinação de recursos, adequando assim as propostas definidas à realidade financeira do município.
LDO
O projeto da LDO de 2027 prevê que São José terá receita de R$ 4,857 bilhões no ano que vem - o montante não inclui o regime de previdência dos servidores. Para efeito de comparação, a receita prevista para 2026 é de R$ 4,589 bilhões. Ou seja, o aumento esperado para o ano que vem, de 5,84%, ficaria acima da inflação prevista para esse ano, de 4,91%.