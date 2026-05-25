25 de maio de 2026
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ORÇAMENTO

Câmara de São José fará audiência sobre a LDO 2027 em 8 de junho

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Flavio Pereira/CMSJC
Moradores poderão participar presencialmente, por escrito ou pela internet; projeto da LDO estabelece as bases para o orçamento do ano que vem
Moradores poderão participar presencialmente, por escrito ou pela internet; projeto da LDO estabelece as bases para o orçamento do ano que vem

Audiência
A Câmara de São José dos Campos irá realizar no dia 8 de junho, a partir das 18h30, uma audiência pública para debater o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. É uma oportunidade para os munícipes fazerem sugestões ao orçamento da cidade para o próximo ano.

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Participação
Os moradores poderão se manifestar presencialmente - para isso, bastará se inscrever nos primeiros 30 minutos do encontro. Manifestações por escrito poderão ser protocoladas na Divisão de Expediente da Câmara. Também é possível enviar sugestão pela internet.

Orçamento
A LDO é uma ferramenta de suporte para a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual), na qual se prevê quais ações prioritárias serão realizadas no ano seguinte e a respectiva destinação de recursos, adequando assim as propostas definidas à realidade financeira do município.

LDO
O projeto da LDO de 2027 prevê que São José terá receita de R$ 4,857 bilhões no ano que vem - o montante não inclui o regime de previdência dos servidores. Para efeito de comparação, a receita prevista para 2026 é de R$ 4,589 bilhões. Ou seja, o aumento esperado para o ano que vem, de 5,84%, ficaria acima da inflação prevista para esse ano, de 4,91%.

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