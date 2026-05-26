A Unesp (Universidade Estadual Paulista) criou a Comissão Central de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O grupo é presidido pela reitora Maysa Furlan e composto integralmente por mulheres, formado por pró-reitoras e também por representantes da Assessoria Jurídica, Ouvidoria, Assistência Social, Coordenadoria de Saúde, Assessoria de Comunicação e Grupo de Trabalho Unesp Mulheres.

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Segundo a universidade, a iniciativa busca enfrentar a questão do assédio por meio de novas ações propositivas e educadoras.