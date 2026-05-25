Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A frase publicada por uma amiga resume a comoção provocada pela morte de Márcio Douglas e Silva, de 47 anos, em São José dos Campos. Nas redes sociais, amigos e familiares lotaram as páginas com homenagens emocionadas ao corredor amador, lembrado pela humildade, alegria e bondade.

Márcio morreu na manhã de domingo (24), após passar mal e cair enquanto tentava embarcar em um ônibus na avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Aquarius, região oeste da cidade.

Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ele caiu para trás, bateu a cabeça no chão e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Equipes de resgate tentaram reanimá-lo por cerca de 46 minutos, mas ele não resistiu.

Comoção nas redes sociais

A morte repentina abalou moradores de São José dos Campos, Jacareí e Santa Branca, onde Márcio era bastante conhecido. “Vá em paz meu irmão. A dor é imensa, mas Deus soube o que fez em te levar pra perto dele tão cedo”, escreveu Juliana Silva.