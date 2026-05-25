“Marcinho está nos braços do Pai.”
A frase publicada por uma amiga resume a comoção provocada pela morte de Márcio Douglas e Silva, de 47 anos, em São José dos Campos. Nas redes sociais, amigos e familiares lotaram as páginas com homenagens emocionadas ao corredor amador, lembrado pela humildade, alegria e bondade.
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Márcio morreu na manhã de domingo (24), após passar mal e cair enquanto tentava embarcar em um ônibus na avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Aquarius, região oeste da cidade.
Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ele caiu para trás, bateu a cabeça no chão e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Equipes de resgate tentaram reanimá-lo por cerca de 46 minutos, mas ele não resistiu.
Comoção nas redes sociais
A morte repentina abalou moradores de São José dos Campos, Jacareí e Santa Branca, onde Márcio era bastante conhecido. “Vá em paz meu irmão. A dor é imensa, mas Deus soube o que fez em te levar pra perto dele tão cedo”, escreveu Juliana Silva.
Outra amiga lamentou a partida inesperada. “Meu Deus, que triste. Marcinho está nos braços do Pai”, publicou Míriam Cardoso.
As mensagens destacavam principalmente o jeito simples e acolhedor de Márcio. “Descansa em paz Márcio Douglas, grande corredor humilde”, escreveu Elis Regina.
Edna Pereira, que trabalhou com Márcio, também deixou uma homenagem. “O Márcio era uma pessoa maravilhosa”, afirmou.
Familiares também usaram as redes para se despedir. “Tá muito difícil acreditar que você nos deixou assim tão de repente”, escreveu uma cunhada.
“Foi correr com Deus”
Conhecido pela paixão pelas corridas, Márcio participava de provas amadoras e era querido entre amigos e atletas da região. “Nosso querido amigo Márcio foi correr com Deus”, publicou um amigo.
As homenagens reforçam o carinho conquistado por ele ao longo da vida e o impacto provocado pela morte repentina.
O corpo de Márcio foi velado nesta segunda-feira (25), no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí. O sepultamento foi realizado após as 15h, no Cemitério Municipal de Santa Branca.
Caso é investigado
O caso foi registrado como morte súbita e será investigado pela Polícia Civil.
Segundo testemunhas, Márcio tentava embarcar em um ônibus quando caiu no chão. Após a queda, ele apresentou convulsões e rigidez muscular.
A suspeita inicial é de traumatismo cranioencefálico provocado pelo impacto da cabeça contra o solo. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica.