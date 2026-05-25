O meio-campista Pedro Lima, 23 anos, que morou em São José dos Campos, desde os 10 anos de idade, está muito perto de ser anunciado como reforço do Sporting Lisboa, de Portugal. E a negociação deve render milhões aos cofres do Palmeiras e marca mais um passo importante na carreira do jovem revelado nas categorias de base do clube paulista.
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Segundo informações da imprensa portuguesa, o o Sporting vai pagar 4 milhões de euros fixos — cerca de R$ 23 milhões — ao AVS SAD, equipe portuguesa onde o jogador atuou na última temporada, quando acabou rebaixada para a segunda divisão naiconal. O acordo ainda prevê mais 2 milhões de euros em bônus por metas atingidas.
Mesmo tendo liberado Pedro Lima sem custos ao clube português em 2025, o Palmeiras manteve 30% dos direitos econômicos do atleta. Com isso, o Verdão deve receber aproximadamente R$ 7 milhões pela transferência. Além disso, o clube paulista também terá direito a uma parte do mecanismo de solidariedade da Fifa, destinado aos clubes formadores, valor estimado em cerca de R$ 700 mil.
Embora tenha nascido em Brasília, Pedro Lima tem forte ligação com São José dos Campos, cidade onde passou a infância e iniciou sua formação no futebol. Foi na cidade da região que o jogador começou a treinar na escolinha Moreira Sports, conhecida nacionalmente por revelar nomes como Casemiro e Ricardo Goulart.
A identificação com São José dos Campos sempre foi destacada pelo atleta. Mesmo após se mudar para a capital paulista para defender o Palmeiras, Pedro Lima costumava retornar à cidade durante as folgas para rever familiares e amigos.
História no Verdão
Pedro Lima chegou ao Palmeiras em 2016, para atuar no time sub-13, e permaneceu por cerca de dez anos nas categorias de base do clube. Durante esse período, conquistou títulos importantes, entre eles o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Na campanha da Copinha, o volante ganhou destaque pela qualidade técnica e chegou a ser apontado como uma das promessas da geração alviverde. Em uma das entrevistas após o título, Pedro Lima celebrou o fato de representar o Vale do Paraíba no elenco campeão.
Apesar da longa trajetória na base, Pedro Lima teve poucas oportunidades no time profissional do Palmeiras. Sua única partida oficial aconteceu em 2023, em duelo contra o Bolívar, pela Copa Libertadores.
Depois disso, acumulou experiências no futebol europeu, com passagens pelo sub-21 do Norwich City, da Inglaterra, e pelo NK Osijek, da Croácia, antes de chegar ao AVS, de Portugal.
Foi justamente no futebol português que o meio-campista conseguiu se firmar. Na última temporada, disputou 29 partidas, marcou seis gols e deu duas assistências, desempenho que despertou o interesse do Sporting Lisboa.
Agora, o garoto que cresceu em São José se prepara para um dos maiores desafios da carreira: defender um dos principais clubes de Portugal e disputar competições de alto nível no futebol europeu.