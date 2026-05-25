O meio-campista Pedro Lima, 23 anos, que morou em São José dos Campos, desde os 10 anos de idade, está muito perto de ser anunciado como reforço do Sporting Lisboa, de Portugal. E a negociação deve render milhões aos cofres do Palmeiras e marca mais um passo importante na carreira do jovem revelado nas categorias de base do clube paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da imprensa portuguesa, o o Sporting vai pagar 4 milhões de euros fixos — cerca de R$ 23 milhões — ao AVS SAD, equipe portuguesa onde o jogador atuou na última temporada, quando acabou rebaixada para a segunda divisão naiconal. O acordo ainda prevê mais 2 milhões de euros em bônus por metas atingidas.