A história da gatinha Mia, de apenas oito meses, mobilizou moradores do bairro Vista Verde e comoveu São José dos Campos nos últimos dias.

Presa há cinco dias no telhado da quadra da Escola Municipal Waldemar Ramos, a pequena felina virou símbolo de uma corrente de solidariedade que envolve moradores, Prefeitura, Corpo de Bombeiros e voluntários.

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