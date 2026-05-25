A história da gatinha Mia, de apenas oito meses, mobilizou moradores do bairro Vista Verde e comoveu São José dos Campos nos últimos dias.
Presa há cinco dias no telhado da quadra da Escola Municipal Waldemar Ramos, a pequena felina virou símbolo de uma corrente de solidariedade que envolve moradores, Prefeitura, Corpo de Bombeiros e voluntários.
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Nas redes sociais e entre os vizinhos, ela ganhou até um apelido carinhoso: “Mia Ryan”, em referência ao filme O Resgate do Soldado Ryan.
A gata fugiu de casa, subiu em uma árvore dentro da escola e acabou acessando o telhado da quadra esportiva. Desde então, permanece no local sem conseguir descer.
Tentativas de resgate emocionam moradores
Na noite de sábado (24), equipes do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura e da Urbam estiveram na escola para tentar salvar o animal. A operação, porém, precisou ser interrompida por questões de segurança.
O telhado fica a cerca de 10 metros de altura e possui estrutura considerada frágil.
“Ficamos lá até quase 22h, mas como já era noite e a telha é muito fina, o bombeiro preferiu não subir por segurança”, explicou Jefferson Rocha, conselheiro do Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente).
Enquanto o resgate não acontece, moradores seguem deixando água e comida para Mia no local.
A mobilização emocionou moradores do bairro, que acompanham diariamente a situação da gata e torcem para que ela seja retirada em segurança.
Corrente do bem
Segundo Jefferson, uma gaiola apropriada para o resgate chegou de Caçapava na manhã deste domingo (25) e pode ajudar na nova tentativa de salvar Mia.
Ele também aproveitou para defender políticas públicas voltadas ao resgate animal e à proteção da fauna urbana. “Uma cidade inteligente precisa ter estrutura para resgate de fauna”, afirmou.
Nas redes sociais, moradores compartilham mensagens de apoio e esperança pelo salvamento da gata.
O caso transformou Mia Ryan em símbolo de união e mobilização no Vista Verde.