25 de maio de 2026
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DESPEDIDA

Adeus, Dra. Gloria: morte de advogada comove amigos em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Gloria Cristhina Motta morreu aos 61 anos
Gloria Cristhina Motta morreu aos 61 anos

A morte da advogada Gloria Cristhina Motta, 61 anos, comoveu familiares e amigos em São José dos Campos. Ela morreu nesta segunda-feira (25), deixando irmã e sobrinhos. A causa da morte não foi divulgada.

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As últimas homenagens à advogada serão prestadas no Campos das Oliveiras, no Centro de Jacareí, até as 18h desta segunda, com encerramento no Crematório Campo das Oliveiras.

Querida pela comunidade e amada por parentes e amigos, Dra. Gloria deixa saudades em quem a conheceu e foi atendida por ela.

“Descanse em paz, Dra. Glória”, disse Jandira Lemes. Sueli Magalhães Garner comentou: “Minha sobrinha! Quanta tristeza!”.

Renata Garcia Bonilha escreveu nas redes sociais: “Que triste. Ela estudou comigo no João Feliciano”.

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