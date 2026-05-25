A morte da advogada Gloria Cristhina Motta, 61 anos, comoveu familiares e amigos em São José dos Campos. Ela morreu nesta segunda-feira (25), deixando irmã e sobrinhos. A causa da morte não foi divulgada.

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As últimas homenagens à advogada serão prestadas no Campos das Oliveiras, no Centro de Jacareí, até as 18h desta segunda, com encerramento no Crematório Campo das Oliveiras.