Moradores dos bairros Itamaraty 1 e 2, em Caçapava, formalizaram uma denúncia sobre a precariedade das vias públicas e a falta de manutenção na região. A situação crítica da avenida Guimarães Rosa, repleta de buracos, mato alto e sem asfalto ou acostamento, foi levada ao Ministério Público na expectativa de providências. A comunidade teme acidentes e ressalta o histórico de atolamentos em períodos chuvosos.
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Providências
O caso foi noticiado por OVALE em abril de 2026. Por meio de nota, a Prefeitura de Caçapava informou que a manutenção dos bairros Itamaraty 1 e 2 já está programada e que as intervenções não foram iniciadas anteriormente devido à instabilidade do tempo na região.
A previsão é de que os serviços de limpeza, alargamento da via e patrolamento (nivelamento do solo) em toda a extensão dos bairros sejam realizados em até duas semanas.
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.