Moradores dos bairros Itamaraty 1 e 2, em Caçapava, formalizaram uma denúncia sobre a precariedade das vias públicas e a falta de manutenção na região. A situação crítica da avenida Guimarães Rosa, repleta de buracos, mato alto e sem asfalto ou acostamento, foi levada ao Ministério Público na expectativa de providências. A comunidade teme acidentes e ressalta o histórico de atolamentos em períodos chuvosos.

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Providências

O caso foi noticiado por OVALE em abril de 2026. Por meio de nota, a Prefeitura de Caçapava informou que a manutenção dos bairros Itamaraty 1 e 2 já está programada e que as intervenções não foram iniciadas anteriormente devido à instabilidade do tempo na região.