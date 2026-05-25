A morte de Gisele Aparecida Gimenes Garcia Gomes causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores de Jacareí. Nas redes sociais, dezenas de mensagens emocionadas marcaram a despedida da jovem, lembrada com carinho por pessoas próximas.
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“Vá em paz, Gisele”, escreveu uma amiga. “Tão nova, tanta coisa ainda por viver”, lamentou outra publicação.
A repercussão da morte mobilizou amigos e familiares ao longo do fim de semana. Muitas mensagens destacavam a personalidade de Gisele e os desafios enfrentados por ela ao longo da vida. “Difícil acreditar. Você no auge da sua vida. Foram tantos desafios”, publicou uma amiga nas redes sociais.
Outra homenagem pedia conforto para os familiares. "Que Deus conforte o coração de todos”, dizia a mensagem.
Vaquinha mobilizou amigos
A família chegou a criar uma vaquinha solidária para ajudar nos custos do translado do corpo de São Paulo para Jacareí e também nas despesas do sepultamento.
A campanha ganhou repercussão nas redes sociais e mobilizou amigos, conhecidos e moradores da região.
No pedido de ajuda divulgado pela família, amigos afirmavam que o objetivo era permitir que Gisele pudesse “voltar para junto da família e ser despedida com amor e respeito”.
Despedida em Jacareí
O velório de Gisele aconteceu no Campo das Oliveiras, em Jacareí, na Sala Barcelona. A cerimônia de despedida aconteceu domingo (24), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
A despedida reuniu familiares, amigos e pessoas próximas abaladas com a morte da jovem.