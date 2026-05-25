A morte de Gisele Aparecida Gimenes Garcia Gomes causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores de Jacareí. Nas redes sociais, dezenas de mensagens emocionadas marcaram a despedida da jovem, lembrada com carinho por pessoas próximas.

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“Vá em paz, Gisele”, escreveu uma amiga. “Tão nova, tanta coisa ainda por viver”, lamentou outra publicação.