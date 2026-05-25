25 de maio de 2026
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AGORA: Acidente deixa veículo destruído na marginal da Dutra

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Carro ficou destruído
Carro ficou destruído

Um acidente envolvendo dois veículos de médio porte foi registrado na tarde desta segunda-feira (25), na marginal da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, nas proximidades da concessionária Veibrás.

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Imagens mostram um dos veículos bastante danificado após a colisão. Por conta da ocorrência, o trânsito ficou lento no trecho, exigindo atenção dos motoristas que passavam pela região.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre vítimas ou feridos. Equipes de resgate e sinalização devem atuar no atendimento da ocorrência e na orientação do tráfego.

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