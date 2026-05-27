27 de maio de 2026
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FOGO

Secretaria do Meio Ambiente é atingida por incêndio em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Bombeiros foram acionados para conter incêndio no bairro Estrela D'alva
Bombeiros foram acionados para conter incêndio no bairro Estrela D'alva

Um incêndio na sede da Secretaria de Meio Ambiente de Caraguatatuba mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no bairro Estrela D'alva. O incidente ocorreu por volta das 2h30 no domingo (25).

A equipe se deparou com o fogo ainda em estágio inicial e agiu rapidamente, evitando que se alastrasse para outras áreas do imóvel.

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As chamas ficaram restritas a um dos escritórios, mas a fumaça se espalhou por todo o prédio.

Apesar do susto, não houve feridos. O local foi deixado em segurança.

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