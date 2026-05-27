Um incêndio na sede da Secretaria de Meio Ambiente de Caraguatatuba mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no bairro Estrela D'alva. O incidente ocorreu por volta das 2h30 no domingo (25).

A equipe se deparou com o fogo ainda em estágio inicial e agiu rapidamente, evitando que se alastrasse para outras áreas do imóvel.

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