Caçapava recebe a 39 ª edição do Arraiá do GAMT (Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos), uma das maiores festas juninas do Vale do Paraíba, com dança, música e comida típica. O evento ocorrerá entre os dias 29 de maio e 14 de junho, na sede do GAMT. São três finais de semana de festa, com expectativa de atrair 20 mil pessoas.

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Solidariedade

Além de movimentar o turismo e atrair visitantes de diversas cidades da região, a festa tem caráter solidário. Toda a renda arrecadada é revertida para a manutenção dos projetos educacionais e sociais do GAMT, voltados à inserção de jovens no mercado de trabalho.

Programação musical