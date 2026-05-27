Caçapava recebe a 39 ª edição do Arraiá do GAMT (Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos), uma das maiores festas juninas do Vale do Paraíba, com dança, música e comida típica. O evento ocorrerá entre os dias 29 de maio e 14 de junho, na sede do GAMT. São três finais de semana de festa, com expectativa de atrair 20 mil pessoas.
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Solidariedade
Além de movimentar o turismo e atrair visitantes de diversas cidades da região, a festa tem caráter solidário. Toda a renda arrecadada é revertida para a manutenção dos projetos educacionais e sociais do GAMT, voltados à inserção de jovens no mercado de trabalho.
Programação musical
O palco do Arraiá receberá artistas consagrados do forró e da música brasileira, como Rastapé, Bicho de Pé, Circulado de Fulô e Mariana Aydar, além de apresentações de quadrilhas juninas tradicionais. Confira a agenda de shows:
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Sexta-feira (29): Rastapé, Duka Santos e os Meninos do Groove, além da quadrilha Teco Teco.
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Sábado (30): Circuladô de Fulô, Trio Dona Zefa, Trio Amizade e quadrilha Asa Branca.
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Domingo (31): Dois Dobrados, Kleber Gonzaga e a quadrilha Teco Teco.
A programação completa com todas as atrações pode ser consultada no site oficial do evento.
Copa do Mundo
Um dos momentos mais aguardados desta edição será a transmissão, em um telão, do jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A partida acontecerá no sábado, dia 13 de junho, às 19h, unindo o futebol e cultura popular em um ambiente familiar.
Gastronomia
Participantes do arraiá terão oportunidade de provar caldos, doces, milho e o tradicional bolinho caipira, símbolo da identidade regional. A expectativa é que sejam produzidos cerca de 30 mil bolinhos durante os nove dias de festa, nas versões de bolinho de São João e bolinho de São José.
Histórico
Criado há quase quatro décadas por mulheres voluntárias, o evento hoje ajuda a manter o GAMT, instituição que já impactou mais de 50 mil jovens com capacitação profissional gratuita. A realização do evento envolve uma equipe de mais de 250 trabalhadores, entre voluntários, colaboradores e contratados temporários, que encontram na festa uma oportunidade de renda extra.
O público também poderá contribuir com o Fundo Social de Solidariedade do município adquirindo o ingresso solidário mediante a doação de alimentos.
O GAMT fica na rua Nações Unidas, nº 250, Vila São João, em Caçapava.