27 de maio de 2026
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FESTA JUNINA

Arraiá em Caçapava deve servir 30 mil bolinhos caipiras

Por Luyse Camargo | Caçapava
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/GAMT
Arraiá tem agendas de shows durante três finais de semana
Arraiá tem agendas de shows durante três finais de semana

Caçapava recebe a 39 ª edição do Arraiá do GAMT (Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos), uma das maiores festas juninas do Vale do Paraíba, com dança, música e comida típica.  O evento ocorrerá entre os dias 29 de maio e 14 de junho, na sede do GAMT. São três finais de semana de festa, com expectativa de atrair 20 mil pessoas.

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Solidariedade

Além de movimentar o turismo e atrair visitantes de diversas cidades da região, a festa tem caráter solidário. Toda a renda arrecadada é revertida para a manutenção dos projetos educacionais e sociais do GAMT, voltados à inserção de jovens no mercado de trabalho.

Programação musical

O palco do Arraiá receberá artistas consagrados do forró e da música brasileira, como Rastapé, Bicho de Pé, Circulado de Fulô e Mariana Aydar, além de apresentações de quadrilhas juninas tradicionais. Confira a agenda de shows:

  • Sexta-feira (29): Rastapé, Duka Santos e os Meninos do Groove, além da quadrilha Teco Teco.

  • Sábado (30): Circuladô de Fulô, Trio Dona Zefa, Trio Amizade e quadrilha Asa Branca.

Domingo (31): Dois Dobrados, Kleber Gonzaga e a quadrilha Teco Teco.

A programação completa com todas as atrações pode ser consultada no site oficial do evento.

Copa do Mundo

Um dos momentos mais aguardados desta edição será a transmissão, em um telão, do jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A partida acontecerá no sábado, dia 13 de junho, às 19h, unindo o futebol e cultura popular em um ambiente familiar.

Gastronomia

Participantes do arraiá terão oportunidade de provar caldos, doces, milho e o tradicional bolinho caipira, símbolo da identidade regional.  A expectativa é que sejam produzidos cerca de 30 mil bolinhos durante os nove dias de festa, nas versões de bolinho de São João e bolinho de São José.

Histórico

Criado há quase quatro décadas por mulheres voluntárias, o evento hoje ajuda a manter o GAMT, instituição que já impactou mais de 50 mil jovens com capacitação profissional gratuita.   A realização do evento envolve uma equipe de mais de 250 trabalhadores, entre voluntários, colaboradores e contratados temporários, que encontram na festa uma oportunidade de renda extra.

O público também poderá contribuir com o Fundo Social de Solidariedade do município adquirindo o ingresso solidário mediante a doação de alimentos.

O GAMT fica na rua Nações Unidas, nº 250, Vila São João, em Caçapava.

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