A morte de motociclistas jovens em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba cresceu até 200% neste ano na comparação com 2025, segundo levantamento de OVALE com base nos dados do Infosiga, do governo estadual.
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A faixa etária com o maior aumento percentual foi a de 15 a 19 anos, que saltou de duas mortes de janeiro a abril de 2025 para seis no mesmo período de 2026, um crescimento de 200%.
Os motociclistas de 25 a 29 anos passaram de sete óbitos no ano passado para 15 em 2026, alta de 114%. A faixa lidera o ranking de mortes em acidentes no Vale neste ano.
A faixa etária de 20 a 24 anos registrou uma ligeira queda de 8%, com 11 mortes neste ano contra 12 no ano passado, passando da primeira para a segunda colocação no ranking de mortes em acidentes com moto.
Na terceira colocação estão os motociclistas de 40 a 44 anos, com oito vítimas em 2026 contra três no ano passado, 166% de aumento nos óbitos.
Morte de motociclistas desafia segurança
O Infosiga registra 66 mortes de motociclistas neste ano contra 47 no ano passado, no período de janeiro a abril, crescimento de 40,43%. O ano já é o mais mortal para motociclistas na região em toda a série histórica do governo estadual, que começa em 2015.
Os 66 motociclistas mortos representaram 56,41% do total de 117 óbitos no trânsito do Vale. Trata-se de uma ligeira queda ante o percentual do primeiro trimestre, que foi de 58,75%.
O número de mortes é o maior da série histórica do Infosiga para o primeiro quadrimestre, superando até mesmo os quatro primeiros meses de 2015, até então o ano com mais mortes em acidentes de trânsito na região, com 417.
Naquele ano, 53 motociclistas perderam a vida na região, representando 38% do total de 139 óbitos para o período.
Depois de 2015, a morte de motociclistas caiu para 31 no primeiro quadrimestre de 2017, o período com menos acidentes fatais envolvendo motos da série histórica para os quatro primeiros meses.
Nos anos seguintes, o número de motociclistas subiu e chegou a 53 em 2022 e em 2024, caindo para 47 no ano passado, mas voltando a subir em 2026 para 66, recorde da série histórica.
O aumento acontece no ano em que o total de mortes em acidentes de trânsito caiu 8,59% no Vale do Paraíba na comparação com 2025, reduzindo de 128 para 117 óbitos.