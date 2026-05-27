A morte de motociclistas jovens em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba cresceu até 200% neste ano na comparação com 2025, segundo levantamento de OVALE com base nos dados do Infosiga, do governo estadual.

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A faixa etária com o maior aumento percentual foi a de 15 a 19 anos, que saltou de duas mortes de janeiro a abril de 2025 para seis no mesmo período de 2026, um crescimento de 200%.