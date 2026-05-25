Gael Alexandre Fernandes Valentim, de apenas 1 ano e 11 meses, morreu após cair em uma piscina em uma residência no bairro Miguel de Vieira, na cidade Potim. Os pais tentaram salvar a vida da criança, mas ele não sobreviveu.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, familiares estavam reunidos para o almoço quando a irmã da criança avisou aos adultos que o menino havia caído na água. O caso aconteceu na tarde de sábado (23).
O registro informa que os primeiros socorros foram realizados pelos pais e pessoas que estavam no local. A Polícia Militar não foi acionada no momento da ocorrência, e a área não foi preservada para perícia.
Gael foi retirado da piscina desacordado, e os próprios pais e familiares iniciaram tentativas de reanimação. Durante o socorro, o menino chegou a expelir alimento pela boca, mas continuou sem reação.
A família levou a criança de carro em direção ao pronto atendimento. No trajeto, uma equipe do Samu assumiu o socorro e realizou novas manobras de reanimação, mas o menino não resistiu.
O corpo de Gael foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá para exame necroscópico. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e morte acidental, e as circunstâncias do afogamento serão investigadas.