Gael Alexandre Fernandes Valentim, de apenas 1 ano e 11 meses, morreu após cair em uma piscina em uma residência no bairro Miguel de Vieira, na cidade Potim. Os pais tentaram salvar a vida da criança, mas ele não sobreviveu.

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Segundo o boletim de ocorrência, familiares estavam reunidos para o almoço quando a irmã da criança avisou aos adultos que o menino havia caído na água. O caso aconteceu na tarde de sábado (23).