Uma moradora do Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos, denuncia uma suposta falha médica no atendimento à mãe. A idosa identificada pelas iniciais B.M.G.N., de 67 anos, morreu no dia 26 de abril de 2026, na Santa Casa, após complicações associadas à dengue.

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Segundo a filha, a paciente teria recebido inicialmente diagnóstico de influenza, apesar de exames laboratoriais apontarem suspeita de dengue. A família também afirma que a idosa desenvolveu uma infecção hospitalar durante a internação.