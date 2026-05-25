25 de maio de 2026
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GATA MIA

Gatinha presa em escola há 5 dias mobiliza moradores em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipes tentam resgatar gata presa em uma árvore há cinco dias
Equipes tentam resgatar gata presa em uma árvore há cinco dias

Moradores do bairro Vista Verde, em São José dos Campos, estão mobilizados junto à Prefeitura e ao Corpo de Bombeiros para resgatar uma gata que está presa há cinco dias no telhado da quadra da Escola Municipal Waldemar Ramos.

A gata, chamada Mia, tem oito meses e fugiu de casa, subiu em uma árvore dentro da escola e acabou ficando presa no telhado da quadra esportiva. Entre os moradores, o caso ganhou repercussão e o animal passou a ser chamado carinhosamente de “Mia ‘Ryan’”, em referência ao filme O Resgate do Soldado Ryan.

Tentativas de resgate

Segundo Jefferson Rocha, conselheiro do Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente), na noite de sábado (24), equipes do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura e da Urbam estiveram na escola para tentar retirar o animal, mas a operação precisou ser interrompida por questões de segurança. O telhado da quadra fica a cerca de 10 metros de altura e possui estrutura considerada frágil.

“Ficamos lá até quase 22h, mas como já era noite e a telha é muito fina, o bombeiro preferiu não subir por segurança”, explicou. O resgate agora depende de apoio estrutural do município.  Enquanto não acontece, moradores deixam comida para a gata no local.

Jefferson informou que recebeu na manhã de hoje uma gaiola apropriada para o resgate, que veio de Caçapava. Ele aproveitou para destacar a necessidade de políticas públicas voltadas ao resgate animal e à proteção da fauna urbana.

“A nossa função, enquanto sociedade civil, é melhorar o município. Uma cidade inteligente precisa ter estrutura para resgate de fauna”, declarou.

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