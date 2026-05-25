Moradores do bairro Vista Verde, em São José dos Campos, estão mobilizados junto à Prefeitura e ao Corpo de Bombeiros para resgatar uma gata que está presa há cinco dias no telhado da quadra da Escola Municipal Waldemar Ramos.
A gata, chamada Mia, tem oito meses e fugiu de casa, subiu em uma árvore dentro da escola e acabou ficando presa no telhado da quadra esportiva. Entre os moradores, o caso ganhou repercussão e o animal passou a ser chamado carinhosamente de “Mia ‘Ryan’”, em referência ao filme O Resgate do Soldado Ryan.
Tentativas de resgate
Segundo Jefferson Rocha, conselheiro do Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente), na noite de sábado (24), equipes do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura e da Urbam estiveram na escola para tentar retirar o animal, mas a operação precisou ser interrompida por questões de segurança. O telhado da quadra fica a cerca de 10 metros de altura e possui estrutura considerada frágil.
“Ficamos lá até quase 22h, mas como já era noite e a telha é muito fina, o bombeiro preferiu não subir por segurança”, explicou. O resgate agora depende de apoio estrutural do município. Enquanto não acontece, moradores deixam comida para a gata no local.
Jefferson informou que recebeu na manhã de hoje uma gaiola apropriada para o resgate, que veio de Caçapava. Ele aproveitou para destacar a necessidade de políticas públicas voltadas ao resgate animal e à proteção da fauna urbana.
“A nossa função, enquanto sociedade civil, é melhorar o município. Uma cidade inteligente precisa ter estrutura para resgate de fauna”, declarou.