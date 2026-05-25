Moradores do bairro Vista Verde, em São José dos Campos, estão mobilizados junto à Prefeitura e ao Corpo de Bombeiros para resgatar uma gata que está presa há cinco dias no telhado da quadra da Escola Municipal Waldemar Ramos.

A gata, chamada Mia, tem oito meses e fugiu de casa, subiu em uma árvore dentro da escola e acabou ficando presa no telhado da quadra esportiva. Entre os moradores, o caso ganhou repercussão e o animal passou a ser chamado carinhosamente de “Mia ‘Ryan’”, em referência ao filme O Resgate do Soldado Ryan.

Tentativas de resgate

Segundo Jefferson Rocha, conselheiro do Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente), na noite de sábado (24), equipes do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura e da Urbam estiveram na escola para tentar retirar o animal, mas a operação precisou ser interrompida por questões de segurança. O telhado da quadra fica a cerca de 10 metros de altura e possui estrutura considerada frágil.