Uma mulher procurada pela Justiça foi presa no bairro Vila Hepacaré, em Lorena. A prisão ocorreu no domingo (24). Ela havia sido beneficiada com a saída temporária em dezembro de 2025 e fugiu, sem retornar ao sistema prisional.

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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento a avistaram em atitude suspeita. Em abordagem e consulta aos dados, constataram que ela era procurada por tráfico de drogas e furtos.