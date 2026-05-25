Ela tinha o sonho de comprar uma moto. Ele foi realizado em agosto do ano passado, após muita luta. Nove meses depois, de forma trágica, Salety Aparecida Brito Silva, 21 anos, perdeu a vida em um acidente com a moto na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Guaratinguetá.

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), ela pode ter perdido a direção e batido na mureta de concreto lateral da rodovia. Não foram identificados outros veículos no acidente. Havia marcas de arrastamento na estrada.