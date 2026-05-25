A morte do tatuador Rafael Rodrigues da Rocha, de 23 anos, intriga a Polícia Civil e mobiliza moradores de Roseira, no Vale do Paraíba. O jovem foi encontrado morto ao lado de um carro incendiado em uma estrada de terra próxima à avenida João Caltabiano, na tarde da última sexta-feira (22).

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O caso foi registrado como homicídio e segue sem suspeitos identificados.