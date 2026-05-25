A jovem Salety Aparecida Brito Silva morreu no final da noite de domingo (24), em um trágico acidente na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Guaratinguetá. Ela tinha 21 anos e estava de moto, a caminho do trabalho numa indústria às margens da rodovia.
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O acidente aconteceu no km 60,9 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, às 23h29 de domingo. O boletim de ocorrência registra morte suspeita/morte acidental, sem outro veículo identificado.
De acordo com o boletim, um policial rodoviário federal compareceu à Central de Polícia Judiciária para comunicar a morte da jovem. Ele informou que estava no atendimento de outro sinistro quando recebeu, via central, a informação sobre acidente com motocicleta no km 60,9 da Dutra.
O policial chegou ao local às 23h37 e encontrou Salety caída na primeira faixa da esquerda, em posição de decúbito ventral. Populares já auxiliavam na sinalização da via.
Na sequência, uma equipe de resgate da concessionária chegou ao trecho e iniciou procedimentos de reanimação cardiopulmonar, mas a vítima não resistiu.
Segundo o registro policial, Salety pilotava uma Honda CG 160 Titan azul, ano 2021, quando sofreu o acidente. A motocicleta foi recolhida ao pátio conveniado da PRF (Polícia Rodoviária Federal) por ausência de responsável legal no local.
Pista molhada pode ter contribuído para o acidente
O BO informa que não foram identificados outros veículos envolvidos no acidente. O registro cita indícios de colisão da motocicleta contra a mureta de concreto lateral, com marcas de arrastamento observadas no local.
O policial também relatou que a pista estava molhada por causa de garoa fina. Essa condição pode ter contribuído para a queda, conforme consta no boletim.
Quando a PRF chegou ao local, a motocicleta já havia sido removida por terceiros para junto da mureta divisória. Mesmo assim, o veículo permaneceu no ponto da ocorrência até a chegada da perícia.
Após os trabalhos periciais e a remoção do corpo pelo serviço funerário, a moto foi recolhida ao pátio. O boletim também registra requisição de exame necroscópico para o cadáver da vítima.
Salety era funcionária da AGC, diz boletim
O BO informa que não foi possível contato imediato com familiares da vítima. No entanto, houve contato com uma pessoa identificada como supervisor imediato de Salety.
Segundo o registro, ela era funcionária da fábrica AGC, situada em Guaratinguetá e instalada às margens da Dutra.
A ocorrência foi registrada como morte suspeita, com natureza de morte acidental. Isso significa que a Polícia Civil ainda deve analisar laudos, perícia, dinâmica do acidente e demais elementos para encerrar a apuração.
Até o registro do boletim, não havia indicação de outro veículo envolvido. A investigação deve avaliar as marcas na pista, as condições da motocicleta, o ponto de impacto e eventuais imagens de câmeras da rodovia.