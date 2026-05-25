A jovem Salety Aparecida Brito Silva morreu no final da noite de domingo (24), em um trágico acidente na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Guaratinguetá. Ela tinha 21 anos e estava de moto, a caminho do trabalho numa indústria às margens da rodovia.

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O acidente aconteceu no km 60,9 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, às 23h29 de domingo. O boletim de ocorrência registra morte suspeita/morte acidental, sem outro veículo identificado.