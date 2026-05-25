Um homem foi preso por violência doméstica, no bairro Urbanova, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na madrugada de domingo (24) e resultou na apreensão de uma arma e de munições.

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A ocorrência

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atendimento na rua Maria José Amaral Alves. No local, uma mulher relatou ser ameaçada pelo companheiro, que mantinha uma arma de fogo na residência.