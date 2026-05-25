A cinco dias do fim do prazo, 236 mil contribuintes da RMVale ainda não acertaram as contas com o Leão. Até sábado (23), a Receita Federal recebeu 466.660 Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 (ano-base 2025) de moradores da região.

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O número equivale a 33% do total de declarações previstas para este ano. Em 2026, o Fisco espera receber 692.839 declarações na RMVale. Tradicionalmente, o ritmo de entrega aumenta nas últimas semanas do prazo.