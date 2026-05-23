Um motociclista morreu após um acidente de trânsito no Anel Viário, em São José dos Campos, na madrugada deste sábado (23). O acidente aconteceu por volta das 4h30.
A Prefeitura de São José dos Campos informou que agentes de Mobilidade Urbana atenderam a ocorrência de acidente de trânsito, por volta das 5h20 deste sábado, no Anel Viário. A via chegou a ser interditada, mas já está liberada para o tráfego.
Ainda não se sabe a dinâmica do acidente e a identidade do motociclista. O caso será investigado.