O desaparecimento de um casal durante um passeio de moto aquática mobiliza equipes de resgate em Ilhabela, no Litoral Norte. O caso aconteceu nesse domingo (24) e envolve um homem e uma mulher que saíram para navegar de jet ski na região sul da ilha e não retornaram.
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De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o casal participava de uma confraternização com amigos em uma embarcação quando decidiu sair para navegar por volta das 16h. Segundo relatos iniciais, os dois não informaram o destino antes de deixarem o grupo. Eles estavam nas proximidades da Praia das Pontas das Canas.
A preocupação começou no fim da tarde, quando a embarcação retornou à marina e os amigos perceberam que o casal ainda não havia voltado. A administração do local orientou os presentes a acionarem imediatamente os serviços de emergência e a autoridade marítima.
Buscas seguem em Ilhabela
Após o chamado, equipes do GBMar e da Marinha do Brasil iniciaram o protocolo de buscas e levantamento de informações sobre o possível trajeto realizado pela moto aquática.
Segundo relato dos envolvidos, o aparelho celular de um dos desaparecidos permaneceu no interior da moto aquática, contudo, a baixa carga da bateria dificultou tentativas de rastreamento e contato.
Integrantes do grupo retornaram ao mar no domingo em uma embarcação particular para realizar buscas preliminares nas proximidades do último ponto conhecido onde o casal teria sido visto.
O Centro de Operações do Bombeiro Marítimo permaneceu em contato com os solicitantes ao longo da madrugada para coleta de informações e levantamento de dados que auxiliassem no planejamento operacional das buscas.
Na manhã desta segunda-feira (25), equipes especializadas do GBMar iniciaram as buscas na área marítima de Ilhabela, com emprego de embarcação de resgate e militares especializados em operações no mar. Até o momento, as duas vítimas permanecem desaparecidas. As buscas seguem em andamento.