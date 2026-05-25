O desaparecimento de um casal durante um passeio de moto aquática mobiliza equipes de resgate em Ilhabela, no Litoral Norte. O caso aconteceu nesse domingo (24) e envolve um homem e uma mulher que saíram para navegar de jet ski na região sul da ilha e não retornaram.

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De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o casal participava de uma confraternização com amigos em uma embarcação quando decidiu sair para navegar por volta das 16h. Segundo relatos iniciais, os dois não informaram o destino antes de deixarem o grupo. Eles estavam nas proximidades da Praia das Pontas das Canas.