Entra em vigor nesta terça-feira (26) a atualização da NR-1 (Norma Regulamentadora n.º 1), que obriga as empresas a assumirem a responsabilidade pela saúde mental de seus funcionários no ambiente de trabalho. Anunciada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em agosto de 2024, a medida foi adiada por um ano para que as organizações pudessem se adaptar. A mudança chega em um cenário crítico: em 2025, o país registrou mais de 546 mil afastamentos motivados por transtornos mentais.

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Para o consultor empresarial Augusto Roque, a virada de chave para o mercado corporativo exige um planejamento rigoroso a partir de agora: "Basicamente as empresas vão ter que criar planos de ação e planos de mitigação no que tange aos riscos psicossociais que envolvem burnout, a organização do local e o que envolve saúde física, saúde mental, principalmente mental, do colaborador. E esse prazo foi estendido há um ano, desde maio de 25. E a partir de amanhã entra em vigor com multas pesadíssimas", afirma.

O que muda