Uma loja de motos elétricas foi invadida no centro de Pindamonhangaba, na madrugada de domingo (24), na avenida Coronel Fernando Prestes. Duas motos, avaliadas em R$ 16,2 mil, foram levadas pelos criminosos.

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A ação foi registrada por câmeras de segurança da loja Moto Chefe e acendeu um alerta para comerciantes e moradores da região central da cidade.