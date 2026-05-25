25 de maio de 2026
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MOTOS ELÉTRICAS

Ladrões invadem loja em Pinda e levam motos avaliadas em R$16 mil

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Ação dos criminosos foi filmada por câmera de segurança da loja
Ação dos criminosos foi filmada por câmera de segurança da loja

Uma loja de motos elétricas foi invadida no centro de Pindamonhangaba, na madrugada de domingo (24), na avenida Coronel Fernando Prestes. Duas motos, avaliadas em R$ 16,2 mil, foram levadas pelos criminosos.

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A ação foi registrada por câmeras de segurança da loja Moto Chefe e acendeu um alerta para comerciantes e moradores da região central da cidade.

De acordo com as informações divulgadas pela empresa, a invasão ocorreu durante a madrugada. Nas imagens, três suspeitos chegam ao local em uma caminhonete de pequeno porte, em estilo pick-up. Em seguida, o trio desce do veículo, quebra o vidro da vitrine da loja e retira duas motos elétricas do estabelecimento.

Os ladrões colocam as motos na caçamba da caminhonete e fogem do local. Até o momento, ninguém foi preso e os veículos não haviam sido recuperados.

Câmeras registraram furto

O furto das motos elétricas foi registrado por câmeras de segurança instaladas na própria loja. As imagens mostram a ação rápida dos criminosos, que usam uma caminhonete para transportar os veículos subtraídos.

A invasão aconteceu em um ponto movimentado da região central da cidade. O endereço é conhecido pelo fluxo de pedestres, veículos e comércios, o que aumenta a preocupação de empresários locais com a segurança durante a madrugada.

As motos furtadas foram avaliadas em R$ 7.300 e R$ 8.990, de acordo com o proprietário da loja. Juntas, elas somam R$ 16,2 mil em prejuízo direto para a empresa, sem contar os danos causados à estrutura da loja, como o vidro da vitrine quebrado.

A empresa se manifestou nas redes sociais após o crime e pediu ajuda de internautas para tentar localizar os veículos. Na publicação, o estabelecimento classificou o episódio como uma “situação triste”.

A divulgação pode ajudar na identificação da caminhonete utilizada na ação, no possível trajeto de fuga e em informações sobre a tentativa de venda irregular das motos. Em casos de furto de veículos ou equipamentos de alto valor, qualquer detalhe pode auxiliar as autoridades na investigação.

A ação pode ter sido gravada também por câmeras de monitoramento da cidade, algo que deve ser avaliado nas investigações.

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