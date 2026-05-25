Uma loja de motos elétricas foi invadida no centro de Pindamonhangaba, na madrugada de domingo (24), na avenida Coronel Fernando Prestes. Duas motos, avaliadas em R$ 16,2 mil, foram levadas pelos criminosos.
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A ação foi registrada por câmeras de segurança da loja Moto Chefe e acendeu um alerta para comerciantes e moradores da região central da cidade.
De acordo com as informações divulgadas pela empresa, a invasão ocorreu durante a madrugada. Nas imagens, três suspeitos chegam ao local em uma caminhonete de pequeno porte, em estilo pick-up. Em seguida, o trio desce do veículo, quebra o vidro da vitrine da loja e retira duas motos elétricas do estabelecimento.
Os ladrões colocam as motos na caçamba da caminhonete e fogem do local. Até o momento, ninguém foi preso e os veículos não haviam sido recuperados.
Câmeras registraram furto
O furto das motos elétricas foi registrado por câmeras de segurança instaladas na própria loja. As imagens mostram a ação rápida dos criminosos, que usam uma caminhonete para transportar os veículos subtraídos.
A invasão aconteceu em um ponto movimentado da região central da cidade. O endereço é conhecido pelo fluxo de pedestres, veículos e comércios, o que aumenta a preocupação de empresários locais com a segurança durante a madrugada.
As motos furtadas foram avaliadas em R$ 7.300 e R$ 8.990, de acordo com o proprietário da loja. Juntas, elas somam R$ 16,2 mil em prejuízo direto para a empresa, sem contar os danos causados à estrutura da loja, como o vidro da vitrine quebrado.
A empresa se manifestou nas redes sociais após o crime e pediu ajuda de internautas para tentar localizar os veículos. Na publicação, o estabelecimento classificou o episódio como uma “situação triste”.
A divulgação pode ajudar na identificação da caminhonete utilizada na ação, no possível trajeto de fuga e em informações sobre a tentativa de venda irregular das motos. Em casos de furto de veículos ou equipamentos de alto valor, qualquer detalhe pode auxiliar as autoridades na investigação.
A ação pode ter sido gravada também por câmeras de monitoramento da cidade, algo que deve ser avaliado nas investigações.