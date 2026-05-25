Uma mulher de 21 anos morreu em um acidente de moto na rodovia Presidente Dutra, no final da noite de domingo (24).
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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a moto bateu na mureta central da rodovia, no km 61, na pista sentido Rio de Janeiro, às 23h40.
O Samu de Guaratinguetá foi acionado à 0h06 e constatou o óbito da mulher na pista. A cena foi preservada para os trabalhos periciais.
A causa da colisão será investigada. Até a publicação desta matéria, a identidade da vítima não havia sido divulgada.