Uma mulher de 21 anos morreu em um acidente de moto na rodovia Presidente Dutra, no final da noite de domingo (24).

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a moto bateu na mureta central da rodovia, no km 61, na pista sentido Rio de Janeiro, às 23h40.