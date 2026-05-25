“Romantizo o simples, vejo Deus em tudo.”

A frase publicada por Salety Aparecida Brito Silva nas redes sociais ganhou ainda mais força após a morte da jovem de 21 anos em um acidente de moto na Via Dutra, em Guaratinguetá.

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