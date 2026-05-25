“Romantizo o simples, vejo Deus em tudo.”
A frase publicada por Salety Aparecida Brito Silva nas redes sociais ganhou ainda mais força após a morte da jovem de 21 anos em um acidente de moto na Via Dutra, em Guaratinguetá.
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Apaixonada por motos e conhecida entre amigos pela fé e gratidão, Salety morreu na noite de domingo (24), enquanto seguia para o trabalho em uma indústria instalada às margens da rodovia.
Nas redes sociais, amigos e familiares passaram a compartilhar mensagens emocionadas e antigas publicações da jovem, que falava sobre sonhos, propósito e esperança.
“Tudo no meu mundinho é bênção e tudo tem propósito”, escreveu Salety em uma postagem publicada meses antes da tragédia.
Sonho da moto virou símbolo nas redes
A Honda CG 160 Titan azul envolvida no acidente era a realização de um sonho antigo da jovem. Em agosto do ano passado, ao comprar a moto, Salety compartilhou a conquista nas redes sociais.
“Eu sou loka por moto, mas nunca pensei que iria ter a minha. Até que um dia qualquer eu fui abençoada com o que eu mais pedia a Deus”, escreveu.
Outra publicação que voltou a circular após a morte da jovem falava sobre gratidão. “Reconhecer a mão de Deus em todos os detalhes de nossa vida”, publicou.
As mensagens emocionaram amigos e moradores da região, que lamentaram a morte precoce da jovem.
Acidente na Dutra
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 60,9 da rodovia Presidente Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, em Guaratinguetá.
A suspeita é de que Salety tenha perdido o controle da motocicleta e batido contra a mureta lateral da pista. Não houve identificação de outros veículos envolvidos.
O boletim de ocorrência informa que havia marcas de arrastamento no local e que a pista estava molhada por causa de garoa fina, condição que pode ter contribuído para a queda.
Quando os policiais chegaram ao trecho, Salety já estava caída na faixa da esquerda. Equipes de resgate chegaram a realizar procedimentos de reanimação cardiopulmonar, mas ela não resistiu.
Investigação
O caso foi registrado como morte suspeita, com natureza de morte acidental. A Polícia Civil deve analisar laudos periciais, dinâmica do acidente e possíveis imagens de câmeras da rodovia para concluir a investigação.
Segundo o boletim de ocorrência, Salety trabalhava na AGC, em Guaratinguetá, e se apresentava nas redes sociais como técnica em logística.