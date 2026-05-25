Com foco na megaobra de 140 mil m² do novo Centro de Distribuição do Mercado Livre, a Prefeitura de Jacareí e a construtora Libercon realizam, nesta quinta-feira (28), a 3ª Oficina de Negócios do Portal de 2026. O evento acontece das 10h às 12h, no auditório da Secretaria de Educação, no Centro, e busca atrair e desenvolver fornecedores locais para o empreendimento.

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O empreendimento deve movimentar cerca de R$ 500 milhões e tem previsão de gerar aproximadamente 5 mil empregos diretos e indiretos, segundo informações divulgadas pela Prefeitura.