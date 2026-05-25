25 de maio de 2026
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RODADA DE NEGÓCIOS

Mercado Livre busca fornecedores para obra em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Centro de distribuição da Mercado Livre deve gerar 5 mil empregos em Jacareí
Centro de distribuição da Mercado Livre deve gerar 5 mil empregos em Jacareí

Com foco na megaobra de 140 mil m² do novo Centro de Distribuição do Mercado Livre, a Prefeitura de Jacareí e a construtora Libercon realizam, nesta quinta-feira (28), a 3ª Oficina de Negócios do Portal de 2026. O evento acontece das 10h às 12h, no auditório da Secretaria de Educação, no Centro, e busca atrair e desenvolver fornecedores locais para o empreendimento.

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O empreendimento deve movimentar cerca de R$ 500 milhões e tem previsão de gerar aproximadamente 5 mil empregos diretos e indiretos, segundo informações divulgadas pela Prefeitura.

Como as vagas são limitadas, a organização dará prioridade às empresas sediadas em Jacareí, visando fortalecer o comércio e a economia local. Caso haja vagas remanescentes, a oportunidade será estendida aos participantes de outras cidades da região.

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