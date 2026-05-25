Familiares e amigos de Gabriel Ganley se despedem do fisiculturista nesta segunda-feira (25). Ele será cremado em cerimônia privada às 11h. O jovem, de 22 anos, foi encontrado morto em uma residência no bairro da Mooca, em São Paulo, no último sábado (23). Clarisse Ganley, mãe do atleta, divulgou as informações do funeral, reservado à família e amigos, e se pronunciou sobre o falecimento do filho por meio das redes sociais.

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"O Gabriel foi um meteoro! Sua passagem aqui na Terra foi rápida, intensa e indescritível. Ele foi movido pelo amor ao esporte, aos fãs, aos amigos, à família e, sobretudo, ao fisiculturismo. Sua garra, seu carisma, sua energia e sua forma de engolir a vida jamais se apagarão. O legado Ganley permanecerá vivo dentro de cada um de vocês, que tornaram possível a realização do sonho de um moleque carioca, que desde pequeno dizia pra mãe que ia ser imenso!

Como era de seu desejo, ele será cremado em uma cerimônia simples e reservada para família e amigos. Mas pedimos que amanhã, por volta das 11h, quem puder, faça uma oração, um pensamento, envie uma vibração de luz para o Gabriel.

Agradeço a todos pelo imenso amor que sempre tiveram com o meu bb. O nosso bbzinho estará sempre presente nas nossas vidas e em cada coração que ele tocou nessa caminhada."