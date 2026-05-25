Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em uma casa abandonada, no bairro Alto da Ponte, zona norte de São José dos Campos.

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A prisão ocorreu no sábado (24), quando policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito entrando no imóvel, localizado na rua José Pereira Filho. Ao deixar o local, avistou a viatura e tentou fugir, entrando novamente na casa, mas foi abordado.