25 de maio de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Casa abandonada vira ponto de drogas no Alto da Ponte, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensões no bairro Alto da Ponte, São José dos Campos
Apreensões no bairro Alto da Ponte, São José dos Campos

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em uma casa abandonada, no bairro Alto da Ponte, zona norte de São José dos Campos.

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A prisão ocorreu no sábado (24), quando policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito entrando no imóvel, localizado na rua José Pereira Filho. Ao deixar o local, avistou a viatura e tentou fugir, entrando novamente na casa, mas foi abordado.

Em vistoria, a equipe encontrou uma sacola com 45 porções de maconha, 24 porções de cocaína e 18 porções de crack.

Diante dos fatos, ele foi preso e permanece à disposição da Justiça.

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