Um homem foi preso em flagrante após invadir uma residência em Caraguatatuba e tentar furtar itens pessoais, televisores e o carro do morador. A ocorrência foi registrada no sábado (24), quando policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervir no furto em andamento e encontraram o suspeito escondido no box do banheiro do imóvel.

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Populares relataram à equipe que o portão estava aberto e que ouviram barulho no interior da casa. Os policiais averiguaram e localizaram o suspeito na suíte dos fundos. Ele reagiu ao receber a ordem de deitar no chão, sendo necessário contê-lo com uso de força moderada e algemas.