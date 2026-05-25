A “Operação Brasil Contra o Crime Organizado”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, causou prejuízo superior a R$ 45,7 milhões às organizações criminosas. As ações ocorreram nas regiões de fronteira e divisas do país, entre os dias 17 e 22 de maio, de forma integrada nas 27 unidades da Federação.

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Neste ano, a iniciativa ampliou o alcance da operação em comparação com 2025, quando as atividades foram realizadas em apenas sete estados.

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