A “Operação Brasil Contra o Crime Organizado”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, causou prejuízo superior a R$ 45,7 milhões às organizações criminosas. As ações ocorreram nas regiões de fronteira e divisas do país, entre os dias 17 e 22 de maio, de forma integrada nas 27 unidades da Federação.
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Neste ano, a iniciativa ampliou o alcance da operação em comparação com 2025, quando as atividades foram realizadas em apenas sete estados.
Resultados
Segundo o balanço parcial divulgado na quinta-feira (22), houve 76 prisões e apreensões, sendo 51 prisões em flagrante, 19 por mandado judicial e seis apreensões de adolescentes.
Durante a ofensiva, também foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. As forças de segurança instauraram 12 inquéritos, concluíram dois e realizaram 32 operações com resultado de inteligência, além de 70 bloqueios, barreiras e blitz policiais.
Apreensões
Foram apreendidas 8,3 toneladas de maconha, mais de 613 quilos de cocaína e pasta base e 373 quilos de skunk.
Entre os armamentos recolhidos estão duas metralhadoras, três fuzis, 14 espingardas, quatro pistolas, três revólveres e mais de 89 mil munições.
Cigarros contrabandeados, agrotóxicos ilegais e veículos utilizados pelas organizações criminosas também foram apreendidos durante a operação.