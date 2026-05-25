25 de maio de 2026
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CRIME ORGANIZADO

Operação dá prejuízo de R$ 45,7 milhões às facções criminosas

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GOV.Br
Operação 'Brasil Contra o Crime Organizado' prendeu 76 pessoas e apreendeu 9,2 toneladas de drogas
Operação 'Brasil Contra o Crime Organizado' prendeu 76 pessoas e apreendeu 9,2 toneladas de drogas

A “Operação Brasil Contra o Crime Organizado”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, causou prejuízo superior a R$ 45,7 milhões às organizações criminosas. As ações ocorreram nas regiões de fronteira e divisas do país, entre os dias 17 e 22 de maio, de forma integrada nas 27 unidades da Federação.

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Neste ano, a iniciativa ampliou o alcance da operação em comparação com 2025, quando as atividades foram realizadas em apenas sete estados.

Resultados

Segundo o balanço parcial divulgado na quinta-feira (22), houve 76 prisões e apreensões, sendo 51 prisões em flagrante, 19 por mandado judicial e seis apreensões de adolescentes.

Durante a ofensiva, também foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. As forças de segurança instauraram 12 inquéritos, concluíram dois e realizaram 32 operações com resultado de inteligência, além de 70 bloqueios, barreiras e blitz policiais.

Apreensões

Foram apreendidas 8,3 toneladas de maconha, mais de 613 quilos de cocaína e pasta base e 373 quilos de skunk.

Entre os armamentos recolhidos estão duas metralhadoras, três fuzis, 14 espingardas, quatro pistolas, três revólveres e mais de 89 mil munições.

Cigarros contrabandeados, agrotóxicos ilegais e veículos utilizados pelas organizações criminosas também foram apreendidos durante a operação.

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