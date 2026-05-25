25 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OBRAS EM ANDAMENTO

Novo laboratório em Pinda promete atender 7,9 mil pessoas por mês

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMP
Pindamonhangaba avança em obras de novo laboratório
Pindamonhangaba avança em obras de novo laboratório

As obras do novo Laboratório de Análises Clínicas, localizado no mesmo terreno do CEM (Centro de Especialidades Médicas), avançam em Pindamonhangaba. Com um investimento total de R$ 3,26 milhões, a nova estrutura física permitirá que a unidade dobre sua capacidade de atendimento, saltando dos atuais 3.960 para até 7.920 pacientes por mês. Atualmente, as equipes de engenharia trabalham na finalização da alvenaria térrea e na concretagem de pilares e vigas do edifício.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A nova estrutura vai permitir aumentar o quadro de profissionais, possibilitando, de forma progressiva, dobrar a capacidade de atendimento, ampliando o acesso da população e reduzindo o tempo de espera para a realização de exames.

O projeto prevê um prédio moderno de 1.160 m² de área construída, dividido em pavimento térreo e pavimento superior, com total acessibilidade por meio de elevador. O espaço contará com salas de recepção, sanitários acessíveis, salas de espera e de coleta separadas para o público adulto e infantil, além de sala de curva glicêmica, triagem, desjejum, citologia, escritórios administrativos e depósitos específicos para resíduos comuns e contaminados.

Para o projeto foram destinados R$ 3,26 milhões por meio de divisão de custos entre um convênio de R$ 1,5 milhão com o Ministério da Saúde e R$ 1,76 milhão obtidos via financiamento junto ao Desenvolve SP. A execução dos serviços está a cargo da empresa J. Reis Andrade Construtora e Engenharia LTDA., vencedora da licitação, e o prazo estimado para a conclusão dos trabalhos é de até 15 meses.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários