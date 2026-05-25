As obras do novo Laboratório de Análises Clínicas, localizado no mesmo terreno do CEM (Centro de Especialidades Médicas), avançam em Pindamonhangaba. Com um investimento total de R$ 3,26 milhões, a nova estrutura física permitirá que a unidade dobre sua capacidade de atendimento, saltando dos atuais 3.960 para até 7.920 pacientes por mês. Atualmente, as equipes de engenharia trabalham na finalização da alvenaria térrea e na concretagem de pilares e vigas do edifício.

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A nova estrutura vai permitir aumentar o quadro de profissionais, possibilitando, de forma progressiva, dobrar a capacidade de atendimento, ampliando o acesso da população e reduzindo o tempo de espera para a realização de exames.