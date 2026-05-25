As obras do novo Laboratório de Análises Clínicas, localizado no mesmo terreno do CEM (Centro de Especialidades Médicas), avançam em Pindamonhangaba. Com um investimento total de R$ 3,26 milhões, a nova estrutura física permitirá que a unidade dobre sua capacidade de atendimento, saltando dos atuais 3.960 para até 7.920 pacientes por mês. Atualmente, as equipes de engenharia trabalham na finalização da alvenaria térrea e na concretagem de pilares e vigas do edifício.
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A nova estrutura vai permitir aumentar o quadro de profissionais, possibilitando, de forma progressiva, dobrar a capacidade de atendimento, ampliando o acesso da população e reduzindo o tempo de espera para a realização de exames.
O projeto prevê um prédio moderno de 1.160 m² de área construída, dividido em pavimento térreo e pavimento superior, com total acessibilidade por meio de elevador. O espaço contará com salas de recepção, sanitários acessíveis, salas de espera e de coleta separadas para o público adulto e infantil, além de sala de curva glicêmica, triagem, desjejum, citologia, escritórios administrativos e depósitos específicos para resíduos comuns e contaminados.
Para o projeto foram destinados R$ 3,26 milhões por meio de divisão de custos entre um convênio de R$ 1,5 milhão com o Ministério da Saúde e R$ 1,76 milhão obtidos via financiamento junto ao Desenvolve SP. A execução dos serviços está a cargo da empresa J. Reis Andrade Construtora e Engenharia LTDA., vencedora da licitação, e o prazo estimado para a conclusão dos trabalhos é de até 15 meses.