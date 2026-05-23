Com previsão de até 40 mil moradores e trabalhadores circulando diariamente, o Parque Una São José dos Campos pretende funcionar como uma verdadeira “cidade dentro da cidade”.
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Com população estimada em até 40 mil pessoas, o Parque Una terá mais moradores do que 26 das 39 cidades da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba).
O megaempreendimento terá 60 torres residenciais e comerciais em uma área de 560 mil metros quadrados na região oeste joseense.
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Parque Una vai mudar a paisagem urbana de São José
O novo bairro planejado Parque Una deve transformar completamente a paisagem urbana do Jardim Aquarius e da avenida Cassiano Ricardo nos próximos anos.
O projeto, desenvolvido pela Idealiza Cidades, prevê um novo conceito de ocupação urbana em São José, reunindo moradia, comércio, serviços, gastronomia, lazer e grandes áreas verdes integradas.
As informações foram apresentadas nesta terça-feira (19) pelo sócio-cofundador da empresa, Fabiano De Marco, durante encontro do Desenvolve Vale.
Segundo ele, o objetivo é criar um bairro vivo, sustentável e conectado, inspirado em modelos internacionais de urbanismo.
Bairro terá população maior que a maioria das cidades da RMVale
O Parque Una terá mais moradores do que 26 das 39 cidades da RMVale.
Na prática, o novo bairro joseense poderá superar municípios inteiros da região, como Ilhabela, Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha, Potim e Paraibuna.
O número também aproximaria o empreendimento da população total de cidades tradicionais do Vale, como Campos do Jordão e Tremembé.
Bairro terá áreas verdes, mirante e segurança inteligente
O Parque Una contará com 110 mil metros quadrados de áreas verdes, incluindo bosques, jardins de chuva, praças, pista multiuso e espaços de convivência.
Entre os equipamentos previstos estão: mirante elevado com vista para a Serra da Mantiqueira; anfiteatro aberto; playground assinado pelo paisagista holandês Elger Blitz; espaço pet; academia ao ar livre; rooftop gastronômico; cafés, lojas e escritórios.
A proposta também inclui segurança baseada no conceito CPTED (Prevenção de Crimes pelo Design Ambiental), usando arquitetura e urbanismo para aumentar a sensação de segurança.
Casa Una será o coração do novo bairro
No centro do empreendimento ficará a Casa Una, espaço com cerca de 20 mil metros quadrados que reunirá lojas, escritórios e um rooftop gastronômico com até 13 operações.
Segundo Fabiano De Marco, o bairro também terá forte atuação de associação comunitária para manutenção dos espaços públicos e zeladoria permanente.
“A ideia é criar um ambiente urbano com qualidade de vida, conexão entre as pessoas e espaços públicos valorizados”, afirmou.
Obras já avançam em São José
As obras de infraestrutura já atingiram cerca de 29% de execução. O projeto prevê ainda toda a rede elétrica subterrânea e investimentos viários de aproximadamente R$ 25 milhões. Os quatro primeiros empreendimentos (dois residenciais e dois corporativos) devem ser lançados ainda em 2026.
A infraestrutura completa do bairro deve ser concluída até o fim de 2027, enquanto a entrega dos primeiros edifícios está prevista para começar em 2029.
O Parque Una terá execução por etapas ao longo dos próximos oito anos.