Com previsão de até 40 mil moradores e trabalhadores circulando diariamente, o Parque Una São José dos Campos pretende funcionar como uma verdadeira “cidade dentro da cidade”.

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Com população estimada em até 40 mil pessoas, o Parque Una terá mais moradores do que 26 das 39 cidades da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba).