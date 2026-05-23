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Temporal põe SJC, Taubaté e região em alerta de perigo

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem ilustrativa/Gerada com IA
Temporal põe SJC, Taubaté e região em alerta de perigo
Temporal põe SJC, Taubaté e região em alerta de perigo

O Vale do Paraíba entrou na rota de um novo temporal que pode provocar alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica neste fim de semana.

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O alerta foi emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo diante da previsão de chuva intensa e ventos fortes entre sábado (23) e domingo (24), especialmente na região de São José dos Campos.

A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) está em estado de atenção para a chegada de um sistema de baixa pressão que deve aumentar o risco de transtornos em diversas cidades da região.

Segundo a Defesa Civil, a combinação entre chuva forte, solo encharcado e rajadas de vento pode provocar ocorrências perigosas, principalmente em áreas vulneráveis, bairros próximos de rios, encostas e regiões com grande concentração de árvores.

Vale do Paraíba pode ter chuva intensa e ventania

As cidades da região de São José dos Campos aparecem entre as áreas paulistas com previsão de maiores acumulados de chuva neste fim de semana.

O alerta inclui risco de: alagamentos em ruas e avenidas; queda de árvores; destelhamentos; interrupção no fornecimento de energia; acidentes em rodovias; enxurradas e pontos de deslizamento.

As rajadas de vento também preocupam. Segundo a Defesa Civil, os ventos podem atingir intensidade moderada a forte em cidades do Vale do Paraíba, aumentando o risco de danos em estruturas vulneráveis.

Temporal deve atingir o Vale já neste sábado

De acordo com a previsão meteorológica, o sábado (23) será o dia mais crítico.

O sistema de baixa pressão deve provocar chuva persistente em diferentes momentos do dia, além de períodos de forte instabilidade atmosférica.

A preocupação é maior nas cidades da faixa leste paulista, incluindo São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Cruzeiro, Caraguatatuba e Ubatuba.

A Defesa Civil alerta que, durante temporais, motoristas devem evitar vias alagadas e trechos com histórico de enchentes.

Domingo ainda terá tempo instável

Embora o sistema perca força gradualmente no domingo (24), o tempo continuará instável no Vale do Paraíba e Litoral Norte.

A circulação de umidade vinda do oceano deve manter a previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia, além de temperaturas mais baixas.

As máximas devem ficar próximas dos 22°C em cidades do interior paulista.

Defesa Civil faz alerta para situações de risco

A orientação das autoridades é para que moradores acompanhem os alertas meteorológicos e evitem áreas de risco durante os períodos de chuva intensa.

Entre as recomendações estão: não enfrentar áreas alagadas; evitar se abrigar sob árvores; manter distância de fios caídos; redobrar atenção em rodovias;
sair imediatamente de locais com sinais de deslizamento.

Em situações de emergência, a população deve acionar:

- Defesa Civil: 199
- Corpo de Bombeiros: 193

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