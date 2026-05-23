O Vale do Paraíba entrou na rota de um novo temporal que pode provocar alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica neste fim de semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O alerta foi emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo diante da previsão de chuva intensa e ventos fortes entre sábado (23) e domingo (24), especialmente na região de São José dos Campos.