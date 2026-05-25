Pesquisadores da Unicamp desenvolveram um ingrediente funcional rico em proteínas a partir do grilo-preto (Gryllus assimilis), capaz de enriquecer alimentos e substituir o whey protein em suplementos alimentares. A tecnologia transforma o inseto em farinha proteica e concentra nutrientes para aplicação na indústria alimentícia. O processo já está disponível para licenciamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Alternativa alimentar

O interesse pelo uso de insetos na alimentação humana considera o grande potencial nutricional e o menor impacto ambiental da produção. A FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) aponta que esse tipo de consumo é uma alternativa para ampliar a segurança alimentar global, pois a produção, ainda que em larga escala, demanda menos água, espaço e recursos naturais quando comparada a fontes tradicionais de proteína animal.

Potencial nutricional