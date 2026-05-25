A Embraer está com inscrições abertas para o seu Banco de Talentos 2026. Profissionais podem se inscrever para futuras contratações na planta de São José dos Campos. As oportunidades de cadastro abrangem desde funções técnicas e operacionais no setor aeronáutico até cargos de liderança e administrativos.
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Áreas de atuação
O setor de produção e especialidades aeronáuticas concentra grande parte das oportunidades, buscando profissionais para atuar como mecânico montador de aviões, mecânico montador de estruturas aeronáuticas, eletricista montador de aviões, pintor de aviões, selador de aviões, mecânico ajustador e operador de processos especiais.
Para a área de usinagem e manutenção industrial, o banco de talentos busca torneiro, fresador, retificador, técnico de ensaios e técnico de manutenção com foco em mecânica ou eletrônica.
Já as funções administrativas, de logística e de gestão incluem oportunidades para analista de suprimentos, supervisor de produção e operador de logística. O programa também busca trainees de produção.
Como se inscrever
Os profissionais interessados em fazer parte das futuras seleções da Embraer devem cadastrar o currículo gratuitamente na plataforma de carreiras, selecionando a área de interesse identificada como "Banco de Talentos".