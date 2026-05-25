A Embraer está com inscrições abertas para o seu Banco de Talentos 2026. Profissionais podem se inscrever para futuras contratações na planta de São José dos Campos. As oportunidades de cadastro abrangem desde funções técnicas e operacionais no setor aeronáutico até cargos de liderança e administrativos.

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Áreas de atuação

O setor de produção e especialidades aeronáuticas concentra grande parte das oportunidades, buscando profissionais para atuar como mecânico montador de aviões, mecânico montador de estruturas aeronáuticas, eletricista montador de aviões, pintor de aviões, selador de aviões, mecânico ajustador e operador de processos especiais.