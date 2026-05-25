O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia as atividades desta segunda-feira (25) com oferta de 453 vagas de emprego em diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam tanto profissionais experientes quanto aqueles que buscam a primeira oportunidade.
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O destaque é a função de operador de teleatendimento, com 260 postos de trabalho. Desse total, 30 vagas são reservadas para PCD (Pessoa com Deficiência).
Entre os postos com maior número de oportunidades estão auxiliar de limpeza, com 31 vagas disponíveis, e pintor de obras, com 30. O segmento de comércio e alimentação oferece 20 vagas para atendente de lanchonete e 12 para atendente de lojas e mercados, seguido pelo setor de confecção, que busca preencher 10 vagas para costureira.
Como se candidatar
Interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Praça Afonso Pena, nº 175, Centro, São José dos Campos, e atende de segunda a sexta-feira, até às 16h ou até a última senha. É necessário apresentar documentos pessoais e carteira de trabalho.