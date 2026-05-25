O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia as atividades desta segunda-feira (25) com oferta de 453 vagas de emprego em diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam tanto profissionais experientes quanto aqueles que buscam a primeira oportunidade.

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O destaque é a função de operador de teleatendimento, com 260 postos de trabalho. Desse total, 30 vagas são reservadas para PCD (Pessoa com Deficiência).