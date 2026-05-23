Uma operação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na captura de um criminoso procurado pela Justiça na noite de sexta-feira (22), em Taubaté. A abordagem aconteceu por volta das 20h40, na Estrada dos Remédios, no bairro Dom Carmelo.

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Segundo a polícia, os agentes do Baep realizavam patrulhamento pela região quando abordaram um suspeito em atitude considerada suspeita. Durante a consulta dos dados pessoais via Copom, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem pelo crime de lesão corporal.