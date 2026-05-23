23 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CAPTURA

Foragido da Justiça é capturado durante ação da PM em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Uma operação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na captura de um criminoso procurado pela Justiça na noite de sexta-feira (22), em Taubaté. A abordagem aconteceu por volta das 20h40, na Estrada dos Remédios, no bairro Dom Carmelo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a polícia, os agentes do Baep realizavam patrulhamento pela região quando abordaram um suspeito em atitude considerada suspeita. Durante a consulta dos dados pessoais via Copom, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem pelo crime de lesão corporal.

Após a confirmação da ordem judicial, o criminoso foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Taubaté, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários