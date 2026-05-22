O IESP (Instituto de Excelência em Saúde Pública) publicou o Processo Seletivo Simplificado nº 003/2026 para contratação de profissionais que vão atuar no Pronto Socorro de Paraibuna. Ao todo, são 38 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos nas áreas da saúde, atendimento e apoio operacional.

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Os salários variam de R$ 862,50 a R$ 3.886,36, além de benefício de R$ 278,17 em vale-alimentação para todos os cargos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 1º de junho de 2026.