O IESP (Instituto de Excelência em Saúde Pública) publicou o Processo Seletivo Simplificado nº 003/2026 para contratação de profissionais que vão atuar no Pronto Socorro de Paraibuna. Ao todo, são 38 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos nas áreas da saúde, atendimento e apoio operacional.
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Os salários variam de R$ 862,50 a R$ 3.886,36, além de benefício de R$ 278,17 em vale-alimentação para todos os cargos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 1º de junho de 2026.
As contratações serão realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sem estabilidade típica de concurso público.
Cargos disponíveis no processo seletivo do IESP em Paraibuna
As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Confira os cargos:
|Cargo
|Vagas
|Carga horária
|Salário
|Insalubridade
|Taxa
|Requisitos
|Aprendiz
|1 + CR
|24h semanais
|R$ 862,50
|–
|R$ 45,00
|Ensino Fundamental completo
|Auxiliar Administrativo
|1 + CR
|40h semanais
|R$ 1.804,00
|–
|R$ 45,00
|Ensino Médio completo
|Enfermeiro
|9 + CR
|12×36
|R$ 3.886,36
|R$ 324,20
|R$ 55,00
|Nível superior em Enfermagem e registro ativo no Coren
|Recepcionista
|7 + CR
|12×36
|R$ 1.804,00
|R$ 324,20
|R$ 45,00
|Ensino Médio completo
|Técnico de Enfermagem
|16 + CR
|12×36
|R$ 2.720,45
|R$ 324,20
|R$ 45,00
|Formação técnica em Enfermagem e registro ativo no Coren
|Vigilante
|4 + CR
|12×36
|R$ 2.271,74
|R$ 324,20
|R$ 45,00
|Ensino Médio completo
Inscrições seguem até 1º de junho
As inscrições começaram às 8h do dia 21 de maio e seguem até às 23h59 de 1º de junho de 2026, pelo site da organizadora.
Os candidatos devem acessar o edital completo, conferir os requisitos exigidos para cada função e acompanhar as publicações oficiais sobre provas, resultados e convocações.
Provas serão aplicadas em Paraibuna
As provas estão previstas para ocorrer em Paraibuna. No entanto, o edital informa que cidades próximas poderão ser utilizadas caso não haja locais suficientes ou adequados no município.
A organização do processo seletivo ficará sob responsabilidade da empresa S. R. Digitalizações e Serviços Ltda.
Seleção terá caráter eliminatório e classificatório
O processo seletivo será composto por provas com caráter eliminatório e classificatório. Isso significa que o candidato deverá atingir critérios mínimos para aprovação e também será classificado conforme o desempenho obtido.
Após a divulgação do resultado final, as futuras publicações relacionadas à seleção passarão a ser feitas exclusivamente pelo Instituto de Excelência em Saúde Pública (IESP).
Contratações serão feitas pela CLT
Os aprovados serão contratados pelo regime CLT, conforme previsto no edital. Dessa forma, os profissionais não terão estabilidade de cargo público.
A seleção busca reforçar a estrutura de atendimento do Pronto Socorro de Paraibuna, além de gerar oportunidades de emprego para moradores da cidade e de municípios do Vale do Paraíba.
Processo seletivo deve atrair candidatos de toda a região
A expectativa é que o processo seletivo mobilize profissionais da enfermagem, recepção, administração e vigilância, além de jovens em busca da primeira experiência profissional como aprendiz.
O preenchimento das vagas também deve contribuir para fortalecer as equipes do Pronto Socorro municipal e ampliar o suporte aos serviços de saúde prestados à população.
Serviço
- Processo Seletivo Simplificado nº 003/2026
- Instituição: Instituto de Excelência em Saúde Pública (IESP)
- Município: Paraibuna
- Local de atuação: Pronto Socorro de Paraibuna
- Vagas imediatas: 38 + cadastro reserva
- Regime de contratação: CLT
- Inscrições: de 21 de maio a 1º de junho de 2026
- Taxas: R$ 45 e R$ 55, conforme o cargo
- Salários: de R$ 862,50 a R$ 3.886,36
- Site de inscrição: S. R. Digitalizações e Serviços Ltda.