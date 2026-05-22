A madrugada desta sexta-feira (22) foi marcada por violência e comoção em Taubaté. O adolescente Robison Morato da Silva, de 17 anos, morreu após ser baleado com três tiros na praça João Domingos Manara, no bairro Cecap. O caso foi registrado como homicídio consumado e é investigado pela Polícia Civil.

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Segundo o boletim de ocorrência, moradores relataram momentos de pânico após ouvirem os disparos na praça. Robison chegou a ser socorrido com vida e levado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Cecap, mas não resistiu aos ferimentos.