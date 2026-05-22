22 de maio de 2026
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ROBISON TINHA 17

Cecap: Veja quem é o adolescente executado com 3 tiros em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem ilustrativa/Gerada com IA

A madrugada desta sexta-feira (22) foi marcada por violência e comoção em Taubaté. O adolescente Robison Morato da Silva, de 17 anos, morreu após ser baleado com três tiros na praça João Domingos Manara, no bairro Cecap. O caso foi registrado como homicídio consumado e é investigado pela Polícia Civil.

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Segundo o boletim de ocorrência, moradores relataram momentos de pânico após ouvirem os disparos na praça. Robison chegou a ser socorrido com vida e levado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Cecap, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte do adolescente gerou forte repercussão nas redes sociais e aumentou a sensação de insegurança entre moradores do bairro, que cobram respostas rápidas das autoridades.

Adolescente foi atingido no peito, tórax e abdômen

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo Copom após denúncias de disparos de arma de fogo em via pública. Durante o deslocamento, os policiais receberam a informação de que a vítima já havia sido levada para atendimento médico.

Quando chegaram à praça João Domingos Manara, os agentes não encontraram vestígios relevantes da execução. A chuva que caía no momento do crime prejudicou a preservação da cena e dificultou o trabalho da perícia.

Na UPA do Cecap, os policiais foram informados de que Robison havia sido atingido por três tiros (um na região do umbigo, outro no tórax direito e um terceiro que atravessou o peito). O óbito foi confirmado pela equipe médica da unidade.

Suspeito fugiu em moto preta

O boletim aponta que testemunhas relataram apenas que o autor dos disparos estava em uma moto preta. Até o momento, a Polícia Civil não divulgou características do suspeito nem informações sobre a possível rota de fuga.

Familiares disseram aos investigadores que desconheciam ameaças ou possíveis desavenças envolvendo o adolescente. A polícia agora tenta reconstruir os últimos passos da vítima e identificar a motivação do crime.

Imagens de câmeras de segurança da região podem ajudar a esclarecer a dinâmica da execução e identificar o motociclista citado por populares.

Polícia investiga motivação da execução

A ocorrência foi encaminhada para o distrito policial responsável pela área. O corpo do adolescente foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

A Polícia Civil deve ouvir testemunhas, analisar imagens de monitoramento e aprofundar a investigação para descobrir quem matou Robison Morato da Silva e qual teria sido a motivação do crime.

Informações que possam ajudar a investigação podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no telefone 181.

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