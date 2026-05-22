Um servidor da Prefeitura de Taubaté é investigado pela Polícia Civil por suspeita de cobrar propina para emitir alvarás. Nesta sexta-feira (22), policiais da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do funcionário.

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Os investigadores apuram os crimes de corrupção passiva e associação criminosa envolvendo a administração pública municipal de Taubaté.