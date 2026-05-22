22 de maio de 2026
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DENÚNCIA

Servidor é suspeito de cobrar propina por alvarás em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Deic
Policiais cumpriram mandado de busca e apreensão nesta sexta
Policiais cumpriram mandado de busca e apreensão nesta sexta

Um servidor da Prefeitura de Taubaté é investigado pela Polícia Civil por suspeita de cobrar propina para emitir alvarás. Nesta sexta-feira (22), policiais da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do funcionário.

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Os investigadores apuram os crimes de corrupção passiva e associação criminosa envolvendo a administração pública municipal de Taubaté.

A operação foi autorizada pela Justiça e faz parte de uma investigação conduzida sob sigilo. A Polícia Civil informou que o caso teve início após uma denúncia encaminhada pela própria Prefeitura de Taubaté, apontando que um servidor público municipal teria solicitado e recebido vantagem indevida para facilitar a emissão de alvarás de funcionamento comercial.

De acordo com a Deic, o investigado se aproveitaria da função pública para dar aparência de legalidade aos atos praticados. As apurações também indicam que os supostos crimes teriam ocorrido de forma recorrente e com participação de outras pessoas, caracterizando possível associação criminosa.

Polícia recolhe materiais

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, policiais civis recolheram aparelhos celulares que devem auxiliar no aprofundamento das investigações. Os equipamentos serão submetidos à perícia técnica para análise de mensagens, documentos e outras informações que possam contribuir para a elucidação do caso.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam e que novos desdobramentos poderão ocorrer nos próximos dias. Em nota, a corporação reforçou o compromisso no combate à corrupção e na proteção da administração pública.

O caso gera repercussão em Taubaté por envolver suspeitas de irregularidades na liberação de alvarás comerciais, um serviço essencial para o funcionamento de empresas e estabelecimentos na cidade.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura de Taubaté informou que fortalece cada vez mais seus órgãos de controle e fiscalização internos e que tem ampliado a colaboração com as forças de segurança e investigação externas, em especial a Polícia Civil.

"A realização de denúncia anônima, recebida pela Prefeitura, apurada e encaminhada às autoridades, culminou em operação de busca e apreensão por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais", diz a nota da administração municipal.

"Informações sobre o caso seguem sob sigilo para não atrapalhar as investigações, mas poderão ser divulgadas oportunamente pelas autoridades responsáveis", completou.

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